Tutine e giochi donati ai reparti di Neonatologia e Pediatria del Goretti di Latina

Latina – Riprendono le attività di volontariato dell’Associazione in Ricordo di Daniele Odv: la presidente dell’associazione e mamma di Daniele, Antonietta Parisi, insieme a Davide Barcella, direttore del centro commerciale Latina Fiori e grande sostenitore della Onlus, si sono recati ieri mattina nei reparti di Neonatologia e Pediatria del Goretti di Latina per donare qualche sorriso ai pazienti più giovani.

“Nei giorni scorsi mattina – dichiara Parisi – ho vissuto un’esperienza molto toccante e umana, grazie al mio amico Davide Barcella, che ha deciso di donare giocattoli per il Reparto di Pediatria e tutine, body e scarpette per i neonati del Reparto di Neonatologia. Grazie amico mio per avermi permesso di vivere questa emozione, grazie per la tua sensibilità e generosità. Collaborare con te è stato un vero piacere. Sono e sarò sempre a tua disposizione, così come lo sarà l’Associazione In Ricordo di Daniele Odv”.

