Incidente a Ladispoli, 16enne in coma

Ladispoli – Notte di paura a Ladispoli, dove un adolescente di 16 anni, dopo essere caduto dal motorino, è finito in coma controllato. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Anzio e via Taranto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, residente a Ladispoli, sarebbe caduto rovinosamente dal proprio mezzo per evitare un altro veicolo.

Immediato sul posto l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario del 118. Il giovane è stato soccorso dall’ambulanza medicalizzata di Marina di San Nicola e trasportato direttamente al policlinico Agostino Gemelli di Roma. Qui, i medici che lo hanno preso in cura, lo stanno tenendo in coma controllato. Sul luogo dell’incidente gli uomini dell’Arma per i rilievi del caso.

(Il Faro online)