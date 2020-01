Gabriele De Nicola presenta il derby con Palocco: “Sfida fondamentale, bisogna vincere”

Ostia – Poche ore e sarà derby di Promozione sul campo insidioso del Palocco, nella seconda giornata di ritorno del Girone C.

Ma questa Pescatori, targata Lodi, protagonista di un campionato di altissimo livello, nella stagione della rinascita, sta dimostrando di aver costruito un gruppo fantastico, nel quale tutti lottano e remano per un solo obiettivo, come una cosa sola.

Uno spirito comune che anima, tra gli altri, anche uno dei gioiellini, un talento gialloverde classe 2000, Gabriele De Nicola, fondamentale con la sua corsa e la sua qualità offensiva nello scacchiere del tecnico della Pescatori.

Con lui abbiamo parlato di tante cose, partendo dalla vittoria di domenica con l’Indomita Pomezia, arrivata grazie ad uno scoppiettante 3 a 2 finale.

Un successo davvero importante, vero Gabriele?

“Si, è stato un successo fondamentale. Sudato fino alla fine ma meritato per la grande prestazione del gruppo. Siamo proiettati mentalmente e per classifica nella corsa playoff, dopo aver messo in cascina 33 punti meritatissimi, e ora dobbiamo dare ancora quel qualcosa in più per diventare davvero una contendente a quegli ambiti posti”

Tra i gol di quel fantastico 3 a 2 c’è stato pure il tuo, Gabriele, arrivato con una conclusione bellissima, una rasoiata di sinistro dopo lo stop di destro. Davvero una bella realizzazione:

“Sono felice di aver segnato, e di aver contribuito, con la mia prova, alla vittoria della squadra di mister Lodi. Segnare è sempre bello e ti da ancora più fiducia. Spero di proseguire su questa strada, con sempre maggiore continuità in fatto di reti e prestazioni e di regalare gioie ancora più grandi a chi è presente in tribuna a sostenerci. Mi impegnerò per un grande 2020”.

Quale è il segreto di questa stagione, dei sorrisi, delle soddisfazioni che stanno arrivando?

“Senza dubbio il sacrificio. Parlando personalmente sono migliorato molto. Negli anni passati non ero deciso come in questa stagione e devo tanto al mister che mi ha aiutato a migliorare con i suoi insegnamenti. Adesso però bisogna mettere da parte la felicità per la vittoria di domenica e pensare al prossimo avversario”

Che si chiama Palocco. Che si chiama Derby. Sfide sempre particolari, emozionanti ma anche ricche di insidie. L’obiettivo è chiaro, conquistare un’altra vittoria:

“Assolutamente si. Domenica, contro il Palocco, dovremo fare bottino pieno. Non possiamo sbagliare perchè la gara è troppo importante per il nostro cammino e quindi è obbligatorio vincere. Sappiamo che i derby sono sempre gare a parte, ma noi scenderemo in campo con un solo obiettivo, quello di tornare al Borghetto con i tre punti. Punteremo come sempre sulla grinta, sulla determinazione, e sul pressing offensivo, per creare occasioni da gol”

Ci sono tanti ragazzi di valore in questa Pescatori. Uno di questi, del 2000, si chiama Gabriele De Nicola.

Ed è pronto a colpire.

(UFFICIO STAMPA PESCATORI OSTIA)

(Il Faro on line)