Genova – Una Roma non splendida supera il Genoa al Ferraris battendo i padroni di casa per 1-3. Il risultato si sblocca subito, al 5′ del primo tempo: un tiro cross da destra di Under, con la finta decisiva di Pellegrini inganna Perin. Gol del turco. Al 44′, Spinazzola entra in area e mette dentro un pallone che Biraschi devia nella propria porta.

Nella ripresa il Genoa accorcia le distanze: lancio da metà campo di Schone, Pandev anticipa l’uscita a vuoto di Lopez e segna. Al 74′ un errore di Perin che scivola rinviando, regala il tris alla Roma: Pellegrini prende palla e innesca Dzeko che controlla e insacca. La Roma sale a 38 punti, prendendosi il quarto posto solitario almeno provvisoriamente. Il Genoa è sempre penultimo a quota 14.

Foto 3 di 5









(Il Faro online)