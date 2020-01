Anzio, sconfitta numero quattro. Passa l’Aranova

Fiumicino – Quarta sconfitta consecutiva per l’Anzio, battuto dall’Aranova nella seconda giornata di ritorno del girone A di Eccellenza.

La Partita – Senza Marino e Poltronetti squalificati e con Camilli out per infortunio, Guida lancia dal primo minuto Murasso, uno dei nuovi acquisti del mercato invernale.

L’avvio di gara è promettente e al 14′ Florio, servito da Giordani, sfiora il gol dopo uno stop in area conclusa con una spettacolare girata che passa vicino all’incrocio. Al 21′ D’Amato spaventa Jorio direttamente su calcio di punizione ma la mira è imprecisa mentre al 25′ è lo stesso Jorio a togliere dalla testa di Florio il pallone del possibile vantaggio respingendo un cross di Giordani. Al primo vero affondo l’Aranova passa: è il 27′ quando Laurato parte da destra, entra in area e mette al centro per Italiano che da posizione favorevole batte Rizzaro.

La gioia dei padroni di casa dura poco perché, un minuto più tardi, Florio viene atterrato in area e Martinelli dal dischetto firma il pareggio. L’avvio di ripresa ricalca quello del primo tempo e già al 47′ l’Anzio ha la possibilità di passare in vantaggio con la punizione a due appoggiata da Martinelli per visone il cui destro termina a lato. L’episodio decisivo al 52′, quando l’arbitro sanziona con il rigore un intervento di D’Amato su Laurato sul quale nemmeno i giocatori dell’Aranova avevano avuto la percezione del fallo.

Bussi batte Rizzaro e, sulle ali dell’entusiasmo, i rossoblu trovano il 3-1 al 60′ con Rosati, che sfrutta al meglio una ripartenza avviata da Italiano. L’Anzio non ci sta e prova a rientrare in partita, Jorio dice no a Martinelli al 68′ ma non può nulla al 79′ sul colpo di testa di Florio, che si inserisce sulla punizione calciata da D’Amato per siglare il definitivo 3-2 che non cambierà più fino al fischio finale.

Aranova-Anzio 3-2

Marcatori: 27’pt Italiano (AR), 30’pt rig. Martinelli (AN), 7’st rig. Bussi (AR), 15’st Rosati (AR), 34’st Florio (AN)

Aranova: Jorio, La Ruffa, Monfreda, Pugliese (41’st Battaiotto), Di Mauro, Tartaglione, Laurato, Savarino (19’st Tiozzo), Bussi, Gay (33’pt Rosati), Italiano. A disp. Alessandrini, Francaviglia, Ottello, Lettner, Rossetti, Mastromattei. All. Vigna

Anzio: Rizzaro, Lommi, D’Amato, Visone, Pucino, Martinelli, Giordani, Scruci, Ludovisi (19’st Pangallo), Murasso (27’st La Monaca), Florio. A disp. Statello, Bernardi, Fabbrini, Indorante, Ippoliti. All. Guida

Arbitro: Nuccetelli di Roma 2

Assistenti: Angelucci di Rieti – Caon di Ciampino

Note – Ammoniti:Di Mauro, La Ruffa, D’Amato, Lommi. Angoli: 4-3. Recupero: 2’pt, 4’st

(Il Faro on line)

(testo@Matteo Ferri)