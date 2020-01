Aprilia Racing Club, esonerato Giovanni Greco

Aprilia – L’Aprilia ottava in classifica saluta Giovanni Greco, il mister, che lo scorso anno ha portato alla Pineta dei Liberti il trofeo nazionale vinto dalla Juniores, è stato esonerato poco fa dalla società biancazzurra.

Questo il comunicato ufficiale: “L’Aprilia Racing Club comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra mister Giovanni Greco. All’artefice della storica conquista dello scudetto con la Juniores Nazione dello scorso anno vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni con estrema professionalità ed impareggiabile umanità insieme ai migliori e sinceri auspici per il suo futuro”.

Con sette sconfitte in campionato e sei partite vinte, la squadra del presidente Pezone ha in bottino 25 punti. E’ arrivata una sconfitta domenica scorsa con la Vis Artena. A Lariano i ragazzi biancazzurri hanno subito un gol dai padroni di casa. Con l’Arzachena la domenica prima era arrivato un pareggio. Come era accaduto con la Nuova Florida nella prima giornata di ritorno. Nell’ultima partita di andata l’Aprilia aveva fatto 0 a 0 nel derby con il Latina. Una serie di pareggi e le sconfitte per 3 a 1, prima con l’Anagni e poi con la Torres, hanno caratterizzato questo ultimo scorcio di torneo.

Un momento di crisi evidentemente per la ex squadra di Greco. E poche ore fa la decisione presa.

