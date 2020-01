Ardea, Simone Centore è il nuovo Consigliere di Cambiamo

Ardea – Il Consiglio comunale di Ardea in prima convocazione, in seduta straordinaria, si è riunito questa mattina 20 Gennaio alle ore 9:30, presso l’Aula consiliare “Sandro Pertini”, dove, in seguito alle dimissioni di Massimiliano Giordani lo scorso 30 dicembre, ha preso il suo posto in consiglio il geom. Simone Centore. Inizialmente in Fratelli d’Italia – unica lista di centrodestra – Centore, come Giordani, ha aderito a Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti.

“Questa sarà un’esperienza nuova, emozionante – dichiara Centore – e spero che ci sia collaborazione tra tutti i consiglieri, inoltre ringrazio in questa sede il Consigliere uscente Massimiliano Giordani”.

La Consigliera Comunale Anna Maria Tarantino, promotrice del movimento “Cambiamo” ha fatto i suoi migliori auguri a Centore: “In qualità di capogruppo di Cambiamo – dichiara la Tarantino – accetto il passaggio di Centore da Fratelli d’Italia a Cambiamo e auguro buon lavoro e benvenuto al consigliere Centore nel nostro gruppo.”

A dare il benvenuto al neo consigliere Centore anche Riccardo Iotti – capogruppo di Fratelli d’Italia: “Non saprei se dare il benvenuto o fare un in bocca al lupo al nuovo consigliere, – afferma Iotti – ma siamo comunque certi che l’ingresso di Centore, al pari di quello di Giordani, darà un apporto importante alla minoranza. Sarà un valore aggiunto per noi, per la città e per il consiglio comunale intero”.

(Il Faro online)