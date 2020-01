Base viso perfetta con i best-seller di BECCA Cosmetics

BECCA Cosmetics è un brand di make-up specializzato nella creazione di prodotti per la base viso, e nello studio della luce percepita come fonte di ispirazione nonché fulcro dei loro prodotti. Scopriamo dunque i prodotti best-seller per realizzare una perfetta base del viso.

I fondotinta

L’ Aqua Luminous Perfecting Foundation è un fondotinta liquido illuminante, leggero come l’acqua ma al contempo coprente per uniformare e ravvivare l’incarnato. Si applicano 1 o 2 gocce di prodotto sul viso, e si può stratificare a seconda della coprenza ricercata.

Lo Skin Love Weightless Blur Foundation (39 euro) è un fondotinta liquido leggero, dalla coprenza modulabile e dal finish opaco, che leviga ed uniforma l’incarnato, mentre il complesso illuminante Glow Nectar, un mix di ingredienti e attivi naturali brevettato da BECCA, illumina, idrata ed ammorbidisce la pelle.

L’Ultimate Coverage Complexion Crème è un fondotinta liquido ultra coprente, che minimizza le imperfezioni e i rossori, ma allo stesso tempo lascia respirare la pelle.

I correttori

L’ Ultimate Coverage Longwear Concealer (29 euro) è un’anti-occhiaie ultra coprente e waterproof, che mimetizza le occhiaie, le imperfezioni e le discromie, levigando la grana cutanea. L’Aqua Luminous Perfecting Concealer è un correttore illuminante dalla formula ricca d’acqua, che attenua le imperfezioni e regala un incarnato radioso con una coprenza graduale da leggera a media.

Le polveri fissanti

L’ Hydra-Mist Set and Refresh Powder (35,90 euro) è un mix tra una polvere fissante ed uno spray rinfrescante, che fissa il trucco a lungo ma lascia sulla pelle una sensazione rinfrescante.

La Soft Light Blurring Powder (32 euro) è una polvere fissante effetto perfezionatore dal finish traslucido che mimetizza le imperfezioni, fissa trucco ed opacizza la pelle per un finish naturale e uniforme.

L’Under Eye Brightening Setting Powder è una polvere fissante ed illuminante per il contorno occhi, arricchita con polvere di perle riflettenti che attenuano l’aspetto dei segni di espressione.

Gli illuminanti

Lo Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter è un illuminante in polvere dalla texture cremosa e arricchita di perline fini, multicolor e luminescenti che si adattano alla carnagione migliorandone il bagliore naturale. Il Collector’s Edition Shimmering Skin Perfector è l’illuminante best-seller del brand nella tonalità C Pop, che è un dorato con riflessi rosa pesca iridescenti.

Il Collector’s Edition Glow Dust Highlighter (42,90 euro) è una polvere illuminante libera dorata con riflessi rosa pesca, che può essere applicata sul corpo, sul viso e sugli occhi. Il Collector’s Edition Glow Silk Highlighter Drops (42,90 euro) è un illuminante liquido nella tonalità C Pop, che può essere utilizzato da solo o stratificato con altri prodotti per ottenere una luminosità ancora più intensa.

Lo Skin Love Glow Glaze Stick (28 euro) è uno stick illuminante dalla consistenza di un balsamo delicatamente iridescente, che dona un leggero splendore perlato che si adatta a tutte le carnagioni.

(Il Faro Online)