Chiusa la via Litoranea: scontro frontale. Un ferito grave

Ostia – Dalle ore 15.30 la Polizia locale di Roma Capitale gruppo Di Mare ha chiuso la circolazione sulla via Litoranea Ostia-Anzio.

L’avviso come “traffico rallentato” esrato pubblicato alle ore 15.38 sul portale Luceverde Roma. Pochi.minuti dopo i vigili urbani hanno proceduto alla chiusura della strada.

Lo scontro è avvenuto all’altezza del Secondo cancello della spiaggia libera conunale di Castelporziano e ha coinvolto tre auto. Due persone sono state estratte dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte. I sanitari dell’Ares 118 le hanno trasportate in ambulanza all’ospedale Grassi di Ostia. Una è in codice rosso, in gravi condizioni di salute per vari traumi.

Gli automobilisti per raggiungere Ostia o Pomezia dal fronte opposto della chiusura stradale sono costretti a raggiungere la via Pontina.