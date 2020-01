Latina, il sindacato di Polizia LeS incontra il nuovo Questore

Latina – Nella tarda mattinata di giovedì 16 gennaio 2020 il Questore di Latina, dottor Michele Spina, insediatosi da pochi giorni, ha ricevuto Elvio Vulcano, portavoce del sindacato di Polizia LeS (Libertà e Sicurezza) unitamente a Clara Lucchesi, Segretario generale provinciale LeS di Latina.

“Si è trattato solo di un primo incontro, occasione per un doveroso saluto al neo Questore della provincia e per l’augurio di un buon lavoro”, ha detto Vulcano, che ha poi proseguito: “Tuttavia, dopo le formalità, è stata anche l’occasione per mettere al corrente il Questore di alcune tematiche aperte, tra cui l’iniziativa intrapresa dal sindacato LeS in collaborazione con molteplici associazioni territoriali e nazionali, tra cui l’Associazione antimafia ‘Antonino Caponnetto’ concernente una petizione popolare per l’istituzione di un Commissariato di Polizia nei Quartieri Q4 e Q5 di Latina, istanza peraltro già consegnata pubblicamente al precedente Ministro dell’Interno unitamente alla Associazione Codici rappresentata nell’occasione dal dottor Antonio Bottoni”.

A margine dell’incontro con il dottor Spina, Vulcano ha dichiarato: “Per il Questore si prospetta un lavoro certamente non facile sotto l’aspetto territoriale, perché le associazioni criminali presenti sul territorio Pontino gestiscono i loro interessi in modo silenzioso e sotterraneo, per non attirare attenzione su di esse e per non far disturbare i propri affari. Ma il lavoro non sarà facile neppure sotto l’aspetto organizzativo interno dell’Ufficio, perché non possiamo non ricordare che due nostri validi colleghi si sono tolti la vita nello scorso dicembre 2018. Auspichiamo che il neo-Questore voglia partire proprio dalla Questura per ridare serenità a tutti coloro che vi lavorano”.

Il segretario provinciale, Lucchesi ha poi concluso: “Sicuramente presenteremo di nuovo al Questore Spina alcune nostre richieste, mirate alle pari opportunità, che in precedenza sono state liquidate con un atteggiamento troppo superficiale, sessista e discriminatorio. Il Questore ci ha comunque rassicurati che l’attenzione al personale sarà massima in modo che questo possa lavorare serenamente; in merito alla sicurezza dei cittadini il neo Questore ha già individuato alcune criticità territoriali alle quali cercherà a breve di porre rimedio“.

