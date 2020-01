Paura a Ostia, incendio con esplosione in palazzina: una donna ferita

Ostia – Incendio con esplosione questa mattina in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Capo Soprano. All’interno dello stabile una persona è stata portata in salvo dai vigili del fuoco e in seguito trasportata all’ospedale Grassi. Si tratta di una donna che, secondo le prime informazioni, non è grave.

Il boato è avvenuto alle ore 7,43. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono accorsi i poliziotti del commissariato Lido. Ancora da accertare le cause dell’accaduto anche se l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di una fuga di gas.

In merito all’esplosione un portavoce Italgas ha riferito che, “intervenuti sul posto, i tecnici dell’Italgas hanno riscontrato che gli impianti esterni di competenza dell’azienda, al servizio della palazzina, sono risultati integri“. La fuga potrebbe essere avvenuta all’interno dell’appartamento, posto al secondo piano di una palazzina di quattro. I vigili del fuoco hanno evacuato lo stabile in attesa delle verifiche di stabilità.

(Il Faro online)