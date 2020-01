Sabaudia, inizia il countdown per la Coppa del Mondo di canottaggio

Sabaudia – Ottantadue giorni alla prima prova di Coppa del Mondo di Canottaggio: per Sabaudia è tempo di entrare nel vivo dell’organizzazione della competizione internazionale e di completare la programmazione di tutte le attività annesse e connesse.

Giovedì pomeriggio, presso la sala consiliare del Comune di Sabaudia, si è svolto un incontro operativo in tal senso, al quale hanno partecipato tutti i sottoscrittori del protocollo di intesa siglato in Regione nel luglio 2019 e i rappresentanti delle Forze Armate e di Polizia, inclusi i loro gruppi sportivi, di stanza sul territorio.

L’occasione è stata fondamentale soprattutto per la definizione degli eventi collaterali alla manifestazione sportiva, necessari per creare opportunità di intrattenimento per i tanti visitatori che accorreranno e di promozione delle eccellenze provinciali, andando a creare quel senso di comunità che una competizione di siffatta natura, in un territorio come quello di Sabaudia e della provincia di Latina – nella settimana della Santa Pasqua – deve necessariamente essere elemento portante.

“Come già detto all’atto della firma del protocollo di intesa, abbiamo vinto una bellissima sfida ma ora se ne apre un’altra: fare un grande evento – commenta il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, rappresentato per l’occasione dal delegato allo Sport Roberto Tavani. – Su questo la Regione ha fatto e continuerà a fare la sua parte, accanto all’Amministrazione comunale di Sabaudia e di tutti gli enti e le istituzioni che hanno dato la loro disponibilità per l’organizzazione della competizione internazionale. In questo evento c’è tutto: promozione territoriale di un luogo meraviglioso come Sabaudia e la provincia di Latina, grande sport e attenzione mondiale”.

“Vorrei ringraziare tutti gli Enti e le Istituzioni sportive e militari coinvolte nell’organizzazione della Coppa del Mondo per la loro disponibilità a condividere un evento così importante ma soprattutto per aver compreso la portata di una competizione che valica i confini sportivi e si presenta come una grande opportunità per l’intero territorio provinciale e regionale – dichiara il sindaco Gervasi. – Programmare congiuntamente attività collaterali di promozione territoriale e di intrattenimento rappresenta un’azione sinergica fondamentale e permette a tutti gli attori coinvolti di fare rete anche in virtù delle prossime competizioni sportive internazionali assegnate a Sabaudia e per le quali la città delle dune si è candidata fino al prossimo 2024”.

(Il Faro on line)