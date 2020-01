Severini: “Riconosciuto dai cittadini l’impegno della lista Crescere Insieme sui problemi reali”

Fiumicino – “Fa piacere che un discreto numero di cittadini abbia riconosciuto il mio impegno e quella della lista civica Crescere Insieme nel sondaggio lanciato da ilfaroonine.it (leggi qui). Da sempre il mio obiettivo è cercare di risolvere i problemi reali, andando al di là delle barricate di schieramento politico”. Lo afferma Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Sono all’opposizione – prosegue la nota -, ed è questo il mio ruolo; ma non sono mai stato “contro” a prescindere, bensì mi impegno in lotte anche feroci quando vedono calpestati i diritti della gente, qualche che sia l’Ente responsabile.

Sono fortemente convinto che il nostro consenso è fatto di persone che a cuore non hanno un ideale partitico ma le problematiche del territorio, e anche se per qualcuno la nostra è una “politica spicciola” fatta di buche e lampioni, forse è ciò che negli anni è mancato; e cioè chi trasformasse in atti amministrativi quelle che erano richieste provenienti dal territorio.

Ringrazio amici e simpatizzanti che hanno espresso il loro voto a riconoscimento del lavoro svolto, in un sondaggio certo senza valenza scientifica, ma pur sempre un’indicazione, che ci ha consentito di recuperare il 35% del gradimento totale.

Tra il dato ultimo elettorale e quello di questo sondaggio escono chiaramente due cose. La prima, è che Crescere Insieme ha un suo peso specifico costante e in crescita nel tempo: evidentemente convince la politica dell’ascolto che mettiamo sempre in pratica.

La seconda, è che forse le diatribe partitiche hanno stancato, e dunque – conclude Severini – invece di azzuffarsi a definire quale simbolo dovrà avere il prossimo candidato sindaco, sarebbe meglio concentrarsi sul risolvere i problemi del territorio”.