Torvaianica, è morto Pio Schiano Moriello il bagnino centenario

Torvaianica – Si è spento Pio Schiano Moriello: appena due mesi fa aveva festeggiato i 100 anni di vita e una lunga, interminabile, eroica carriera di marinaio di salvataggio. Era il bagnino più longevo d’Italia e alla sua età amava ancora uscire in pattino e dare qualche remata in solitudine.

L’annuncio arriva dai suoi familiari. Pio Schiano Moriello è morto accompagnato dall’affetto della sua numerosa famiglia composta da cinque figli (uno l’aveva perso anni fa), dodici nipoti e dodici pronipoti.

Appena due mesi fa, il 20 novembre, Pio Schiano Moriello aveva festeggiato il suo compleanno centenario presentando con l’occasione un libro sulla sua storia eccezionale scritto da Claudia Montano dal titolo “Correnti Costiere. Pio Schiano Moriello Storia di un Marinaio di Salvataggio” (qui il dettaglio di quella festa). Un’esistenza eccezionale, iniziata al Borgo dei Pescatori di Ostia, proseguita da sommergibilista e vissuta nell’assistenza ai bagnanti con migliaia di salvataggi.

Pio, che negli anni Novanta ha aperto un ristorante sul lungomare di Torvaianica, tuttora attivo con uno dei figli alla guida, nonostante al sua veneranda età continuava a scendere in mare e a dare qualche remata in acqua con il suo pattino. Non più di una decina di anni fa aveva persino affrontato una “traversata” a remi da Torvaianica fino a Ostia.