Al via a Ladispoli “La maratona delle Eccellenze e del Cuore”

Il Comune di Ladispoli ospiterà, domenica 26 gennaio dalle ore 11.00 alle 21.00 nella Sala Comunale (Via Ancona 116) il grande evento “La maratona delle Eccellenze e del Cuore”, giornata gastronomica della Doc Italy Academy e i suoi Maestri del Gusto a sostegno dell’Associazione Salvamamme.

Parteciperanno all’evento solidale, organizzato da Tiziana Sirna e realizzato grazie al patrocinio e al supporto del Comune e dell’Assessore al Commercio, Francesca Lazzeri, la Chef di Alta Cucina Laura Marciani, il Maestro di Alta Pasticceria Cristiano Catapano, il Maestro di Pizza d’Autore Vincenzo Florio ed il Maestro di Cioccolateria Ciro Chiazzolino che si alterneranno per offrire lezioni di cucina e degustazioni.

I gustosi piatti creati durante gli showcooking saranno messi a disposizione dei partecipanti su offerta libera e il ricavato sarà devoluto interamente all’Associazione Salvamamme, che da più di 20 anni si occupa di famiglie in condizioni sociali ed economiche fragili.

“Salvamamme è un mondo dinamico: cresce ogni giorno stringendo a sé mamme e famiglie alla deriva” – spiega la Presidente dell’Associazione, Maria Grazia Passeri, che, per l’occasione, donerà al Comune dieci splendidi corredini nuovi per le famiglie in difficoltà.