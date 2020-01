Coronas: “Forza Italia all’assemblea pubblica sulla chiusura dello svincolo a Trincea delle Frasche”

Fiumicino – “Forza Italia aderisce convinta alla manifestazione di sabato prossimo contro la chiusura dello svincolo di via Trincea delle Frasche“. Lo afferma una nota di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia.

“Ho già avuto modo di sottolineare la scelleratezza di una tale decisione – prosegue Coronas -, che sta penalizzando le attività commerciali della strada fino alla chiusura, ghettizzando una parte del territorio di Fiumicino, senza alcun reale beneficio per la circolazione.

Un modo di agire, quello del sindaco di Fiumicino, da padre padrone, incurante delle decine di segnalazioni che sono arrivate da comitati, forze politiche e semplici cittadini.

Saremo dunque presenti all’assemblea pubblica che si terrà alle ore 11 del 25 gennaio 2020 presso il Golden Tulip Hotel sito in via della scafa nr. 416 Isola Sacra Fiumicino, organizzato dal Polo dei Moderati per Fiumicino, con i Cristiano Popolari, il Comitato Spontaneo Isola Sacra, l’associazione Agro Isola Sacra, l’Associazione Laboratorio Verde Fare Ambiente Fiumicino ed il Comitato cittadino di Isola Sacra Fiumicino”.