Corsa di Miguel, un minuto di silenzio per ricordare Fabio Tosoni

Roma – La Corsa di Miguel è cominciata con un minuto di raccoglimento. Il popolo dei runners che accoglie in famiglia, chiunque decida di intraprendere il viaggio nel podismo su strada, ha ricordato Fabio Tosoni.

Ed è stata proprio la Podistica Solidarietà a conquistare il titolo di prima società classificata della competizione di domenica scorsa (leggi qui). La squadra romana di cui Tosoni faceva parte si è stretta insieme ai 10 mila del percorso e tutti hanno lanciato al cielo una preghiera e un pensiero per il loro “fratello” Fabio. Prima di dare il via all’affollata partenza dell’evento, lo speaker ha invitato tutti a ricordare Tosoni. Tutti hanno partecipato, come un’ unica famiglia colpita dal dolore. Al termine del raccoglimento, un lungo applauso ha omaggiato la memoria di Fabio: “Quel minuto è stato emozionante…. ovunque tu sia riposa in pace“. Scrive una podista partecipante alla Corsa di Miguel, sulla pagina ufficiale Facebook dell’evento.

E’ venuto a mancare nei primi giorni del nuovo anno. E’ stato investito da un’automobile mentre si allenava sull’Ardeatina (leggi qui) e la sua famiglia, facendo seguito alla sua grande generosità di persona, ha donato i suoi organi per salvare altre vite (leggi qui).

E’ sempre un dolore lancinante quando viene a mancare un fratello di corsa. Lo ha ricordato la Podistica Solidarietà e ha probabilmente dedicato al suo tesserato il titolo a squadre vinto alla Corsa di Miguel.

(Il Faro on line)