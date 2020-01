Discarica a Monte Carnevale, Legambiente: “A Roma gestione irresponsabile dei rifiuti”

Roma – Si è svolta oggi, in Piazza del Campidoglio la manifestazione contro la proposta di nuova discarica a Monte Carnevale (leggi qui), a pochi metri da quella di Malagrotta. Centinaia di cittadini della Valle Galeria erano presenti a gridare la propria rabbia, insieme a quelli di tanti altri territori. Anche da Legambiente, presente alla manifestazione, continua il sostegno al comitato “Valle Galeria Libera” contro la decisione.

“Fare una nuova discarica a Malagrotta è follia e chiamare discarica di servizio un posto dove portare l’indifferenziato romano è una presa in giro, quando nella capitale si continuano a produrre un milione di tonnellate annue di indifferenziato – così dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio presente alla manifestazione -. A Roma si sta gestendo il ciclo dei rifiuti in maniera irresponsabile, lo si vede in ogni angolo della città invaso da rifiuti di ogni sorta e intorno a ogni cassonetto stracolmo.”

“Doveva esserci una squadra competente per rendere virtuoso il ciclo e non esiste neanche l’assessore, dovevano avanzare politiche di riduzione e siamo sempre agli stessi impressionanti numeri di produzione giornaliera; di fronte a tutto ciò sono sacrosante le ragioni di quanti protestano contro l’apertura di una discarica: tutto il nostro sostegno va al comitato Valle Galeria Libera, per l’incessante e faticoso impegno che sta portando avanti”.

