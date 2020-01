Fucci: “Il Campo rom di Castel Romano va chiuso!”

Pomezia – Nei giorni scorsi il campo rom di Castel Romano ha preso fuoco più volte, numerosi i tentativi di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Pomezia (leggi qui).

L’area, in seguito all’incendio, ha continuato a sprigionare fumi tossici a causa dei rifiuti presenti nella discarica abusiva. A commentare la situazione, ormai insostenibile per i cittadini, ci ha pensato Fabio Fucci, ex sindaco di Pomezia.

“Il campo rom va chiuso! – scrive Fucci – Questa è l’unica soluzione a cui il sindaco di Roma, quello di Pomezia e il Governo devono lavorare. Ma mentre i sindaci di Roma e Pomezia stanno dormendo allegramente, il governo di sinistra di Pd e 5 stelle, come da tradizione, continua a tollerare coscientemente l’illegalità diffusa all’interno del campo. – conclude Fucci – E intanto i cittadini continuano a respirare il fumo tossico ormai quotidiano e a subire le aggressioni ed i soprusi dei delinquenti che vivono nel campo rom”.

(Il Faro online)