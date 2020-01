Latina, Formia e Gaeta: si costituisce l’unione sindacale italiana finanzieri

Latina, Formia e Gaeta – Il 24 gennaio, alle 16,00, a Latina, in via Romagnoli 31/b, (presso la sala riunioni delle sede provinciale della UIL), si terranno le Assemblee per la costituzione delle Sezioni Territoriali USIF (Unione Sindacale Italiana Finanzieri) di Latina, Formia e Gaeta.

L’USIF è una “associazione professionale tra militari a carattere sindacale” costituita il 17 giugno 2019, a cui aderiscono, per norma e statuto, solo militari in servizio appartenenti alla Guardia di Finanza e che, in soli 6 mesi dalla sua costituzione, è diventata, per numero di iscritti, il sindacato maggiormente rappresentativo nella Guardia di Finanza.

Oltre agli iscritti, che saranno chiamati ad eleggere i Segretari e Vicesegretari delle Sezioni Territoriali nonché i Delegati al Congresso Provinciale, vi sarà la partecipativa presenza del Sindaco di Latina, dottor Damiano Coletta e del Segretario Provinciale UIL Latina, Luigi Garullo.

(Il Faro on line)