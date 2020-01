“Raggi bugiarda”: in Campidoglio la protesta contro la discarica a Valle Galeria

Roma – Dopo la protesta dei giorni scorsi, la rabbia dei cittadini si riversa dalla periferia al centro di Roma, per gridare un deciso “no” all’ipotesi della discarica paventata dal Campidoglio e dalla Regione Lazio per risolvere l’emergenza rifiuti nella Capitale.

“Bugiarda, bugiarda, bugiarda”, urlano in romano, rivolto alla sindaca Virginia Raggi, i cittadini della Valle Galeria giunti in Campidoglio per la manifestazione contro la discarica a Monte Carnevale. Alcune centinaia, per ora, di manifestanti si sono dislocati sulla scalinata dell’Arce capitolina, a ridosso del palazzo Senatorio.

“La Valle non si tocca”, è un altro degli slogan che si alza dalla piazza. “No a Malagrotta 2”, “ci state rompendo i polmoni da più di 50 anni” sono alcuni degli striscioni dei manifestanti.

“Zingaretti pensa che non ci andiamo da lui? Entro gennaio manifesteremo anche in Regione“, afferma Monica Polidori del comitato Valle Galeria Libera. Presenti diversi comitati locali e di quartiere provenienti da Fiumicino e da tutto il comprensorio. Sulla scalinata dell’Arce capitolina anche l’assessore all’ambiente del Comune di Fiumicino, Roberto Cini.

(Il Faro online)