Un marciapiede per Granaretto, il “sì” del Consiglio comunale

Fiumicino – La situazione critica rispetto alla sicurezza in zona Granaretto è arrivata alla ribalta del consiglio comunale di Fiumicino. Evideniata in particolare la necessità di un marciapiede di via di Granaretto per tutelare gli studenti (e non solo) che ogni giorno da quella strada scendono per prendere l’autobus.

“Ringraziamo i consiglieri Magionesi e Severini – afferma un comunicato di Antonio Luccisano. Presidente Comitato cittadino di Granaretto – per aver portato avanti questa battaglia del comitato. A loro chiediamo di vigilare affinché l’amministrazione dia seguito al voto unanime dell’aula la quale ha riconosciuto l’importanza di un opera da troppo tempo ignorata. Ora – conclude Luccisano – speriamo in una soluzione in tempi brevi”.