Beccato a Terracina con 30 chili di droga nell’auto, arrestato 36enne

Terracina – Girava con 30 chili di droga – per la precisione hashish e marijuana – nella macchina, quando, ieri pomeriggio, è stato sorpreso, in flagranza di reato, dai Carabinieri della stazioni di Sonnino e di Terracina.

L’uomo, 36 anni, originario della provincia di Milano, è ora in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La droga, rinvenuta a seguito di perquisizione veicolare, era stata suddivisia in 25 confezioni sottovuoto, per quanto riguarda i 27, 600 chili di marijuana, e in 30 panetti da 100 grammi circa per quanto riguarda i 2,860 chilogrammi di hashish.

La droga ora è sotto sotto sequestro, l’uomo, invece, è detenuto nel carcere di Latina.

(Il Faro on line)