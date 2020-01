Coppa Italia, disfatta Roma allo Stadium: la Juve vola in semifinale

Torino - La Juve, grazie alle reti di Ronaldo, Betancur e Bonucci stende la Roma di Fonseca nei quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi, incostanti, pagano le assenze e un primo tempo da dimenticare. I capitolini, infatti, si svegliano solo nella ripresa. Ma solo 45' di gioco con l'autogol di Buffon non potevano bastare alla Roma con la squadra di Sarri.In semifinale i bianconeri affronteranno la vincente del confronto tra Milan e Torino.

Così in campo

Il tecnico bianconero toglie Ramsey e dando una maglia da titolare in attacco a Douglas Costa e Higuain, preferito a Dybala. Rispetto alla gara con il Parma trovano spazio Buffon, Danilo, Rugani e Bentancur mentre Szczesny, Cuadrado, de Ligt e Matuidi si accomodano in panchina.

Mentre Fonseca deve rinunciare a Dzeko, squalificato, per cui propone Kalinic centravanti. Rispetto alla gara con il Genoa riprendono posto sulle fasce Florenzi e Kolarov mentre Cristante è preferito in mediana a Veretout.

Il match

La Juve parte subito forte e già al 3' Ronaldo si accentra da sinistra e calcia di destro da fuori ma la palla svirgolata termina in fallo laterale.

Al 9' Costa lancia in area sulla destra Bentancur: palla leggermente troppo lunga che sfila sul fondo.

La Roma cerca di palleggiare e tenere il pallone ma il pressing alto della Juve gli crea difficoltà.

Al 18' lancio in area per Kluivert: palla troppo lunga che termina direttamente tra le braccia di Buffon.

La Juve fa la partita ma non trova spazi, Roma che stenta a ripartire.

Al 20' però giallorossi pericolosi: Kalinic in area appoggia all'indietro per Florenzi, tentativo di conclusione su sui si avventa Kluivert ma la sua deviazione termina al lato.

La squadra di Sarri riprende a spingere e nel momento migliore dei giallorossi trova la via del gol. Al 26' Higuain lancia sulla sinistra Ronaldo che entra in area e con un preciso sinistro in diagonale rasoterra infila Lopez. Cr7 va quindi a segno anche nella Coppa Italia.

Al 35' Juve ancora pericolosa con Ronaldo che serve Danilo, ma il diagonale termina al lato. La Roma accusa il colpo e stenta a reagire, Juve che appare in controllo del match e al 38' Costa lancia in area Bentancur che salta in dribbling Mancini, elude l'intervento in extremis di Diawara e di punta manda il pallone a baciare la base del palo alla destra di Lopez per il 2-0.

Passa un minuto e la Roma rischia ancora: Costa ruba palla sulla trequarti e prova il sinistro da fuori ma il diagonale viene respinto in tuffo da Lopez. Roma in bambola nel finale e tris Juve al 47'.

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Costa dalla trequarti destra centra per Bonucci che di testa da pochi passi insacca.

Ad inizio ripresa la Roma si getta tutta in avanti e dà l'impressione di voler provare a riaccendere la partita. Fonseca inserisce Santon per Kluivert con Florenzi che passa alto a sinistra.

Al 47' palo della Roma: Pellegrini prova il sinistro da fuori: Buffon si getta sulla sinistra e respinge sui piedi dell'accorrente Kalinic che con il destro colpisce il legno esterno alla sinistra del portiere.

Passa un minuto e Juve vicina al poker. Ronaldo dalla destra centra per Higuain che va in torsione di testa e centra in pieno l'incrocio alla sinistra di Lopez.

La spinta della Roma continua e al 50' accorcia le distanze. Under si accentra dalla destra e scaglia un gran sinistro dal limite che sbatte sotto la traversa e poi picchia sul dorso della mano destra di Buffon, in tuffo, e s'insacca in rete per il 3-1.

Al 56' Roma ancora vicina al gol: lancio in area sulla sinistra per Florenzi che con il sinistro in diagonale calcia addosso a Buffon in uscita.

La Juve abbassa leggermente il baricentro ma è sempre pronta a ripartire e al 63' cross dalla destra di Cuadrado per l'accorrente Higuain che, tutto solo, con il destro al volo calcia centralmente e consente a Lopez di respingere con i piedi in un intervento determinante.

I giallorossi perdono poi Diawara, con l'ingresso di Bruno Perez, da valutare in vista del derby, dopo che Veretout aveva preso il posto di Florenzi. Nel finale ci prova ancora Ronaldo senza fortuna, poi Santon e Kolarov di testa ma Buffon evita ancora il gol.

(Il Faro online)