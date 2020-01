Crolla un muretto di recinzione del Caracciolo Carafa, Fdi Minturno attacca: “Campo in stato di abbandono”

Minturno – Crolla un muretto di recinzione del campo Caracciolo Carafa, uno dei simboli dello sport di Minturno. Anche se, al momento, non è ancora dato sapere se il crollo è accidentale o causato da qualcuno, sulla vicenda sono intervenuti gli esponenti locali di Fratelli d’Italia, che, in una nota, fanno sapere: “Riteniamo, innanzitutto, vada fatta luce sulle reali cause del crollo, considerando, che, per fortuna, non ha provocato danni a cose o persone, pur essendo avvenuto vicino una scuola.

Ma – concludono Messore, Moccia e Smith – rappresenta l’ennesima presa in giro da parte dell’amministrazione Stefanelli sulla gestione del Caracciolo Carafa, ormai sempre più in stato di abbandono. Per questo, auspichiamo che, oltre ad una pronta ristrutturazione del muretto crollato, il nostro glorioso campo torni in condizioni dignitose e, ancora, che gli auspicati lavori di ristrutturazione inizino al più presto.”

(Il Faro on line)