Pomezia – Volano pietre sulla via Pontina dal campo rom di Castel Romano. Una sassaiola, l’ennesima, è accaduta questa mattina, intorno alle ore 9. Un giovane, alla guida della sua auto, stava percorrendo la via Pontina in direzione Roma quando il parabrezza è stato colpito da un grosso sasso.

Violento l’impatto. Il masso ha colpito il vetro dalla parte del conducente; diverse schegge sono schizzate all’interno dell’abitacolo. Quando la pietra ha colpito l’auto, il giovane alla guida ha momentaneamente perso il controllo della vettura ma senza conseguenze. Non è la prima volta che dal campo rom di Castel Romano volano sassi sulle auto in transito sulla via Pontina, anche in pieno giorno. Tante le segnalazioni alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine ma il fenomeno continua a seminare il panico tra gli automobilisti.

(Il Faro online)