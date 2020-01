Fiumicino, Severini: “Anche Aranova ha bisogno dei pannelli luminosi”

Fiumicino – “Le conseguenze dell’aver trascurato il nord del territorio non tardano mai ad arrivare”, si legge in una nota diffusa da Roberto Severini, capogruppo di Crescere Insieme. “E infatti – spiega Severini – questa mattina, ad Aranova, un ingente ingorgo, dovuto alle operazioni di potatura dei lecci, avrebbe potuto essere evitato dalla presenza di almeno uno di quei pannelli luminosi – in grado di fornire informazioni in tempo reale ai cittadini – installati nel resto della città: consapevoli del disagio, infatti, molti automobilisti avrebbero potuto cambiare strada, uscendo magari da Torrimpietra.

“E invece no: la zona è rimasta praticamente paralizzata per ore. Se è stato ritenuto opportuno collocare uno dei pannelli a Palidoro, perché non pensare pure ad Aranova, che è anche più popolosa e trafficata? Qual è la logica dietro tutto ciò?”, conclude Severini.

(Il Faro online)