Lavori in corso al cimitero comunale di Pomezia

Pomezia – Sono in corso i lavori nel cimitero comunale di Pomezia, lo comunica il Sindaco Zuccalà.

“Un nuovo allaccio in fogna, la riqualificazione dei due servizi igienici presenti, uno dedicato alle donne e uno agli uomini, e la realizzazione di un servizio igienico per disabili – scrive Zuccalà – Vogliamo riqualificare la struttura rendendola fruibile e senza barriere architettoniche: rispondiamo così alle esigenze dei cittadini confermando la nostra attenzione per la sicurezza, soprattutto delle fasce più deboli – conclude il Sindaco”.

“Continua il nostro impegno nella cura dell’area cimiteriale – ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci –. Entro l’anno saranno terminati i lavori di impermeabilizzazione delle coperture dei vari loculi del Cimitero e inizieranno i lavori di ripristino della facciata dell’ultimo lotto”.

(Il Faro online)