Previsioni Meteo Italia

A partire da venerdì una perturbazione di origine atlantica cercherà di erodere il possente anticiclone determinando un certo peggioramento su parte dell’Italia.

SITUAZIONE. Proseguirà per buona parte della settimana il dominio quasi assoluto dell’alta pressione sull’Europa centrale e meridionale, con il tempo che si manterrà in prevalenza stabile e spesso soleggiato anche sull’Italia. Tuttavia in prossimità del weekend il flusso perturbato atlantico sembra intenzionato a spingersi verso latitudini più meridionali, con un fronte che eroderà almeno in parte la vasta e robusta area anticiclonica. Vediamo quali saranno le conseguenze sull’Italia.

METEO VENERDÌ. Una perturbazione di origine atlantica eroderà parzialmente il campo di alta pressione all’altezza dell’Europa occidentale, agganciando ciò che resterà della depressione afro-mediterranea stazionante da giorni tra Penisola Iberica e Nord Africa. Avanzando verso est raggiungerà l’Italia a partire da Sardegna, Liguria e medio-alto Tirreno con qualche pioggia entro sera, in intensificazione entro fine giornata soprattutto in prossimità delle aree costiere peninsulari e in estensione ad est Piemonte, bassa Lombardia ed ovest Emilia. Alcune nevicate dono attese sulle zone appenniniche oltre i 1200/1400m. Sul resto d’Italia ancora tempo stabile e prevalenza di sole salvo addensamenti sulle aree ioniche.

METEO SABATO. Venendo a scorrere da ovest ad est all’interno dell’alta pressione la perturbazione tenderà ad indebolirsi durante il suo cammino sull’Italia. Sarà ancora in grado di dar luogo a qualche pioggia al Nord su Lombardia, Emilia e Triveneto, anche se con fenomeni via via più attenuati con il passare delle ore. Migliorerà il tempo su Nordovest e Sardegna, mentre sulle regioni centrali peninsulari i cieli si manterranno nuvolosi con qualche pioggia sul versante tirrenico e in Umbria, in attenuazione nel corso della giornata. Fiocchi di neve sull’Appennino Settentrionale oltre i 1500m. Meglio al Sud, pur con qualche annuvolamento su alta Campania e ioniche.

METEO DOMENICA. L’instabilità interesserà il centro-Sud con alcune piogge soprattutto sul versante tirrenico e sul Salento, più asciutto invece al Nord. In ogni caso, vista la distanza temporale, l’evoluzione potrebbe subire modifiche e vi consigliamo quindi di seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni Meteo Lazio

MERCOLEDI’: l’anticiclone si rinforza determinando però un aumento di nuvolosità sulla Toscana ad opera di umide correnti occidentali, nubi in avanzamento progressivamente da Sudovest ma che tenderanno ad interessare principalmente i settori occidentali della Toscana, più soleggiato tra Umbria e Lazio. Dalla tarda sera-notte aumentano le nebbie e le nubi basse miste a foschie nelle vallate interne di Toscana, Umbria e Lazio. Nebbie spesse a valle nel mattino di domani, 23 gennaio.Temperature in netta ripresa in quota, previste comunque in ascesa anche al suolo. Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo.

Commento del Previsore Lazio

Mercoledì ancora nuvolosità variabile in ispessimento la sera specie su Ovest Toscana,; tornano le nebbie localmente anche spesse in formazione la notte sulle vallate interne, nebbie che tenderanno a risultare molto diffuse e persistenti a valle anche nella mattinata di giovedì. Possibile peggioramento nel corso di venerdì pomeriggio ad iniziare dai settori occidentali e costieri di Lazio e Toscana.; attenuazione dei fenomeni nel corso di sabato. Temperature in aumento da mercoledì, aumento che tenderà a risultare più evidente in quota. Seguite tutti gli aggiornamenti su 3bmeteo.