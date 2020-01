Sporting Club Lido, l’Under 14 vince per 10 a 7 su Racing Roma

Ostia – Nella seconda giornata di domenica scorsa in casa, gli under 14 dello Sporting Club Lido hanno vinto con tre gol di scarto sulla Racing Roma.

Non passano gli avversari romani al Le Cupole, dove la squadra lidense ha la propria sede agonistica. E allora, sotto le luci di casa, i ragazzi di Coach Battistiol hanno dato il meglio, anche se il team era orfano di alcuni componenti fermi per influenza. Si sono stretti i giovani pallanuotisti lidensi e hanno fatto squadra. In questo modo hanno portato a casa la seconda vittoria consecutiva nel Campionato Regionale CSEN.

A margine della gara, queste sono state le parole dell’allenatore dello Sporting:“Il primo tempo la squadra era deconcentrata, infatti lo abbiamo chiuso sotto. Poi i ragazzi hanno iniziato a giocare e ad imporre il proprio ritmo agli avversari e gli altri 3 parziali si sono chiusi tutti in vantaggio per noi. Vittoria sudata e meritata per i ragazzi che hanno saputo sopperire alle assenze di parecchi giocatori fermi ai box per influenza – Battistiol conclude – ora testa allo Shark Pn Aprilia che ha avuto la meglio sul Campus Roma per 20 – 2”.

I convocati in acqua sono stati i seguenti: Gentili Marco (capitano), Pentinaca Alberto (vice capitano), Caterini Riccardo, Furioso Lorenzo, Lauri Matteo, Pala Marco, Carbone Enrico, Salineri Simone, Casarotti Matteo, Bahcivanji Paolo, Cimino Salvatore.

Come indica Coach Battistiol lo Sporting ha perso il primo periodo, anche se i gol dei lidensi sono stati due. Il primo lo ha segnato Carbone e il secondo lo ha siglato invece Bahcivanji. Quest’ultimo si è reso protagonista di un’ottima partita andando a rete altre due volte. Poker per lui alle Cupole. Hanno recuperato i lidensi nel secondo tempo. Lo hanno vinto per 3 a 1. In gol ancora Bahcivanji e poi Salineri. Nel terzo periodo il risultato finale è stato di 3 a 2. Caterini e ancora Bahcivanji hanno portato un passo avanti lo Sporting rispetto alla Racing Roma. Quest’ultima ha dovuto cedere ancora in chiusura di partita. 2 a 1 per lo Sporting stesso che firmava la vittoria definitiva con Pala e poi Carbone (due gol in gara insieme a Salineri).

Risultato finale vittoria SCLido per 10-7

Marcatori

Bahcivanji (4 gol)

Carbone (2 gol)

Salineri (2 gol)

Caterini (1 gol)

Lauri (1 gol)

(Il Faro on line)