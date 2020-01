Voglia di carne? Ecco 8 Steakhouse di Fiumicino. I consigli del Faro

Di: Ilaria Castodei

Cucina e Sapori – Fiumicino, si sa, è famosa per i suoi blasonati ristoranti di pesce che offrono l’ottima qualità del pescato giornaliero e, soprattutto il fine settimana, si raggiunge la cittadina per gustarlo seduti davanti al mare.

Ma Fiumicino è si il “ristorante di Roma”, come personaggi illustri l’anno descritta, e come ogni valido ristornante che si rispetti l’offerta dev’essere varia: se ci andasse una succulenta e abbondante bistecca? Oppure una bella grigliata di carne mista? C’è la soluzione a tutte le richieste e molti locali della costiera laziale le soddisfano a pieni voti, servendo deliziose carni cotte in padella, alla brace o arrosto.

Ecco dunque i ristoranti di carne consigliati da Il Faro On line tra i più famosi nella cittadina, nonché (e non è un caso) i più ben recensiti da Tripadvisor:

Controcorrente

Il nome descrive proprio l’offerta del locale rispetto alla tendenza maggior parte dei ristoranti a Fiumicino. Il menù di Controcorrente infatti è tutto carnivoro con prodotti di filiera italiana e a volte danese. Da assaggiare assolutamente il filetto, specialità eccelsa dello chef Poli, cucinato secondo estro con prodotti genuini; all’assaggio quello al rosmarino e salsa di mele verdi e cipolla rossa stufata, una vera goduria per un gusto sopraffino.

Di interesse anche i carpacci e le tartare, nonchè le tagliate e i vari taglieri; da Controccorente verrebbe da ordinare tutto in una sola serata. Ottima anche la parte dei primi tradizionali e non. Locale dall’informale eleganza con delle particolari rifiniture, spazioso tra un tavolo e l’altro. Belli gli impiattamenti e squisite le salse d’accompagnamento alla carne. Notevole carta dei vini. Servizio cortese e discreto. Via della Scafa, 150 – Isola sacra

Braceria Pugliese di Martina Franca

Voglia di carne pugliese? Sei è nel posto giusto. La Braceria Pugliese è un locale rustico e originale nel quale il simpatico e attento proprietario Rocco offre ottimi prodotti regionali: dalle famose bombette (rotolini di manzo condite con diverse specialità, da radicchio e speck a patate e scamorza) cucinate secondo le più antiche tecniche pugliesi di cottura al fornello, agli straccetti e salsiccie di vari gusti, accompagnati da vino esclusivamente pugliese e di ottimo livello. Eccellente qualità delle materie prime ed esperienza per una perfetta cottura della carne sulla brace.

Un’ampio menù dove spicca anche l’ottimo e ben riuscito tris di antipasti (stracciatella, burrata e burrata affumicata) seguito dai sapori unici delle patate alla brace e fritte. Situato in una zona un po’ defilata dal centro cittadino, il locale gode di calma e tranquillità in un ambiente pulito e accogliente. Punto di forza nell’impressione iniziale è il fornitissimo bancone della carne a vista dal quale si può direttamente scegliere cosa mangiare ed essere serviti al tavolo o portare via. Prezzi più che giusti. Via Colle del Miglio, 1 – Isola sacra

Provalo Spiedinificio

La carne su uno spiedino! una brillante idea e una forte attrazione per grandi e bambini. E’ quel qualcosa di diverso che abbinato a prodotti genuini e sani rende questo ristorante di carne a Fiumicino unico del suo genere. Incuriosisce perchè, partendo dai famosi arrosticini di carne, tipico piatto abbruzzese, è nata questa nuova esperienza alimentare dove tutto è presentato sotto forma di spiedino. Si, tutto, anche la frutta e il dessert. Ricerca e dedizione rendono unica la qualità delle materie prime scelte.

Un locale semplice e minimalista, una modernità ben pensata nella centralità di Fiumicino, praticamente fronte mare. Provalo è dotato inoltre di un bel giardino per gustare questa innovativa idea di ristorazione anche all’aria aperta. Professionalità e gentilezza descrivono il servizio per dei prezzi senz’altro in linea con la qualità offerta. Degno di nota l’introduzione di un “rustibox”, per un take away che garantisce la fragranza e la giusta temperatura della carne per oltre 20 minuti. Piazzale E. Molinari (ex Piazzale Mediterraneo) – Isola sacra

Fort Apache

Chi dice che nelle catene di steakhouse non si mangia una buona carne? Bisogna andare da Fort Apache, un locale a tema “far west/saloon” dove poter gustare il sapore di una carne pregiata e genuina scelta direttamente e personalmente al bancone e degustare tante varietà di birre.

L’idea, ben trasmessa, è quella di riportare alla luce i sapori, i colori e la cultura della tribù Apache. All’assaggio passa una eccellente carne grigliata al momento servita e raccontata con dovizia di particolari da un personale esperto e cortese. Poi una succulenta scottona da 500g con una focaccia che non teme eguali.

Buonissimi e variegati i taglieri di carne, di formaggi e verdurine e per i più piccoli il menù baby. Non mancano gli hamburger e hot dog per gli inossidabili del fast food. Tante sono le proposte interessanti di un menù tutto carnivoro sempre in costante rinnovamento. Un locale curato nei minimi dettagli frequentato da clienti di tutte le età per divertirsi in un ambiente suggestivo mangiando ottima carne. Fort Apache è inoltre ristorante pizzeria con prezzi nella media. Pienissimo nel fine settimana. Via Redipuglia, 25 – Isola sacra

Fattoria Santo Stefano

Allontanadosi un po’ dal mare rasentando i confini con Roma troviamo nelle bellissime campagne di Fiumicino questo locale rinomatissimo per i suoi abbondanti piatti di carne. Un menù che va dal gourmet al casareccio con il vero pane fatto in casa e ottimi primi oversize cucinati con prodotti naturali a km 0. Cavallo di battaglia le grigliate di carne rigorosamente scelta, un ottimo piatto che soddisfa anche i palati più esigenti.

E’ il locale adatto per staccare dalle frenesia della città e godersi la campagna, infatti è una location incantevole immersa nel verde a pochi passi da Roma in stile rustico adatta per le famiglie. Grande giardino circostante a cui è possibile accedere dal cortile, dove i più piccoli possono divertirsi in sicurezza e libertà; ampio parcheggio. Adatta anche per eventi e cerimonie. Un servizio attento e cordiale, pulizia massima e sale ampie e ben curate. Il tutto commisurato in un giusto prezzo. Via della Muratella, 659 – Fiumicino

Do Careca

Colpisce subito per i profumi di carne alla brace che danno una calorosa accoglienza in questo locale specializzato in cucina italo-brasiliana dove si possono trovare spiedini di tutti i tipi. Imperdibile lo spiedo di picanha (codone di manzo o punta di sottofesa) con bacon pollo e lardo, il piatto forte dello chef, ma a riempire il menù e le pance dei clienti ci sono anche il Black Angus del Kansas, il Tomahawk di angus irlandese e il Tomahawk di scottona polacca.

Il segreto di una qualità superiore e di un sapore superlativo la dà il metodo di frollatura della carne, che viene così offerta sempre molto tenera. Un locale stile campagnolo, bello l’arredo quasi total white, con un giardino esterno dove è possibile mangiare nella bella stagione e dove vi sono anche i giochi per bimbi. Viale di Porto, 726 – Maccarese

Osteria dei La Ginestra

Brace di legna, è questo il valore aggiunto di questa osteria classica di Fiumicino dove sembra rimasto tutto come una volta. La tradizionale bisteccheria è un tuffo nel passato pieno di profumi inebrianti di cose buone. I due proprietari Fabiano e Cristiana conducono con orgoglio questa rustica steakhouse da tanti anni offrendo sempre un servizio impeccabile e pulito in un ambiente molto familiare. Il pezzo forte senz’altro è la carne alla brace. L’osteria è anche ristorante e pizzeria e gode di ottima considerazione in tutto il Lazio. I prezzi accessibilissimi per una qualità inconfutabile. Via del canale, 34 – Fiumicino

RoadHouse

Tralasciando il fatto che anche questo locale rientra in una catena di fast food, le numerose esperienze personali sono state più che positive. Il servizio è molto veloce, giovanile e disponibile, con possibilità di take away. Una carne gustosa per una provenienza certificata, la grigliata mista è deliziosa accompagnata da salse altrettanto appetitose, buonissime le costolette come anche hamburger e hotdog.

Insalate di pollo ben condite e le bistecche sono cotte a seconda della preferenza dell’ospite. Particolarità positiva della catena sono le “offerte del giorno” come quella dei burger a metà prezzo e alette di pollo fritte o costolette non stop. Affollatissimo nei weekend, ma non manca mai educazione e gentilezza in sala. Massima attenzione anche alla gestione dei bimbi a tavola con giochi e disegni per intrattenerli. Prezzi nella media della catena di steakhouse. Piazza Antonio Meucci, 5 – Parco da Vinci

