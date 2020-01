Fiumicino, Anselmi: “Prorogati i termini per i canoni di locazione”

Fiumicino – “È stata prorogata al 3 febbraio 2020 la possibilità di presentare le domande per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione“, dichiara l’assessora alle Politiche Sociali Anna Maria Anselmi.

“Tra i requisiti per ottenere i contributi – spiega Anselmi – oltre alla residenza nel Comune di Fiumicino, avere un contratto di locazione regolarmente registrato e un Isee del nucleo familiare non superiore a 14 mila euro, rispetto al quale l’importo del canone annuo, al netto degli oneri accessori, abbia un’incidenza superiore al 24%. Bisogna presentare l’Isee 2020 oppure, in alternativa, qualora questo non fosse ancora disponibile, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) resa in vista del rilascio dell’attestazione stessa”.

“Per le domande – conclude – è necessario compilare l’apposito modello pubblicato dal Comune e scaricabile qui. Allo stesso link è possibile consultare l’Avviso pubblico per conoscere tutti i requisiti, le modalità e i termini di consegna delle domande”.

