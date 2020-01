Julian, il Charlie Parker di Fregene incanta Italia’s Got Talent – VIDEO

Fiumicino – La seconda puntata di Italia’s Got Talent, andata in onda ieri, martedì 21 gennaio, ha lasciato tutti a bocca aperta. Protagonista indiscusso della serata, il piccolo Julian Fiorentino Iorio, di Fregene, che, nonostante i suoi sette anni, è salito sul palco assieme a mamma e papà (entrambi musicisti) e, sfoderando il suo sassofono, ha incantato il pubblico in studio e a casa.

La Iorio Family – questo il nome della band della famiglia di Julian – è stata fondata da Carmelo Iorio, innamoratosi di una musicista con cui è convolato a nozze e con la quale ha trasmesso geni ricchi di musicalità al figlioletto. Un amore nato con la musica, una famiglia nata con la musica che è anche una band che sprizza note, sì, ma anche tanto feeling e sentimento.

Suonando un pezzo di Charlie Parker, dunque, questi musicisti hanno reso la loro città, Fregene, capitale del jazz all’italiana! La cosa che lascia più di stucco è che il piccolo Julian suona da non tantissimo, poco più di un anno. Una promessa della musica di cui sentiremo certamente parlare ancora… Il risultato dell’esibizione della Iorio Family? Standing ovation di tutti, scroscio di applausi, invocazione del Golden Buzzer. E ovviamente 4 sonori sì!

(Il Faro online) Foto © Sky