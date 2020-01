Latina, per i neonati del Goretti un nuovo carrello d’emergenza per defibrillatore ed ossigeno

Latina – “Questa mattina, con soddisfazione abbiamo consegnato al Reparto di Neonatologia dell’ospedale Goretti di Latina, un carrello d’emergenza per defibrillatore ed ossigeno, di cui il reparto aveva necessità”. A parlare è Antonietta, mamma di Daniele e presidente dell’Associazione In Ricordo di Daniele Odv.

Inoltre aggiunge: “Questo è un reparto molto delicato, ci sono bambini appena nati che necessitano di particolari attenzioni. Durante la consegna abbiamo avuto anche il piacere di conoscere il primario dottore Riccardo Lubrano. Grande gioia è stata per me ricevere una mail da parte del Direttore Generale della Asl dottore Giorgio Casati, nella quale ringraziava sia il signor Davide Barcella che la nostra associazione per aver donato la settimana scorsa, sempre a Neonatologia, body, calzini, tutine e scarpette a questi piccoli cuccioli.

Ci tengo a precisare che il merito della scorsa donazione va a Davide Barcella, persona molto sensibile al sociale, l’associazione ha solo espletato le pratiche burocratiche per poter accedere al reparto. Come sempre ringrazio tutte le persone che da anni supportano e sopportano l’associazione, consentendoci di portare a termine tutti i nostri progetti, che vi garantisco sono tanti”.

(Il Faro online)