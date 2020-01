L’Uefa celebra Francesco Totti e “l’arte del colpo di tacco” – VIDEO

Roma - L'Uefa celebra Francesco Totti e l'arte del colpo di tacco. L'ex numero 10 della Roma si è ritirato dal calcio giocato quasi 3 anni fa, ma il mondo del pallone ancora lo ricorda e l’Uefa sul suo account twitter della Champions League ha deciso di celebrarlo postando un video con i suoi colpi di tacco più belli. "Totti e l’arte del colpo di tacco", recita il tweet del massimo organo calcistico europeo.

😍 Totti & the art of the backheel 👌#UCL | #TBT | @ASRomaEN pic.twitter.com/65YJ2PyAMe

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 23, 2020