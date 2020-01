Masi: “Il Municipio X è il fanalino di coda nel servizio di lavaggio e spazzamento”

Ostia – “Si apprende che il Municipio X è il fanalino di coda per quanto riguarda la percentuale di ore dedicate al servizio di lavaggio e spazzamento relativamente all’anno appena trascorso”, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Abbiamo chiesto una Commissione per capire i motivi – continua Masi -, visto che il territorio per la sua complessità e per la vocazione turistica dovrebbe essere, su questo piano, tra i primi della Capitale. Sembra che invece, dopo di noi, siano solo il IX e il XV, ulteriore dimostrazione della poca considerazione che il Campidoglio pentastellato ha nei confronti del Litorale. Cercheremo di approfondire la motivazione chiarendo anche e soprattutto se sia stato rispettato quanto previsto dal contratto. Chiederemo che Ama, il Presidente e l’Assessore competente vengano a relazionare in Commissione sull’argomento”, conclude.

(Il Faro online)