Ostia e Fiumicino si svegliano sotto una coperta di nebbia

Roma – Spettacolo insolito a Ostia e Fiumicino questa mattina, giovedi 23 gennaio. Le cittadine costiere si sono svegliate sotto una coltre di nebbia. Secondo le previsioni meteo, il fenomeno è destinato a persistere fino alla tarda mattinata.

Il manto lattiginoso e denso avvolge il paesaggio marittimo conferendo un aspetto di insicurezza e allo stesso tempo di mistero.

Il fenomeno, che rappresenta un pericolo per la circolazione sui più grandi assi viari, al contrario non sta comportando problemi per l’attività dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci”.

Gli automobilisti sono invitati dalle autorità a porre molta attenzione nella guida.