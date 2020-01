Premier League, la Nazionale azzurra a Parigi per i punti olimpici

Parigi – Al via il secondo impegno internazionale del 2020 del karate azzurro. Venerdì 24 gennaio prende il via la Karate 1 Premier League di Parigi, valida per il ranking mondiale e di conseguenza per la qualificazione olimpica in vista di Tokyo 2020. Nella cornice dello Stadium Pierre de Coubertin, le gare andranno avanti fino a domenica 26 gennaio.

Tra ben 703 atleti e 629 squadre, sono otto i karateka italiani convocati dalla Nazionale che scenderanno sui tatami parigini, alla ricerca di punti per la prima qualificazione olimpica della storia del karate.

Nel kata ci sono Viviana Bottaro e Mattia Busato, rispettivamente terza e settimo nel ranking olimpico. Nel kumite femminile Clio Ferracuti (+68 kg), in quarta posizione, Sara Cardin (-55), nona, e Silvia Semeraro (-68), terza. Per quanto riguarda il kumite maschile ci saranno Angelo Crescenzo (-60), che difende il secondo posto nel ranking olimpico, Luca Maresca (-67), settimo, e Luigi Busà (-75), sesto.

Anche altri atleti italiani, oltre trenta, parteciperanno alla gara ma iscritti con le rispettive squadre di appartenenza.

Dopo gli ottimi risultati raggiunti dalla Nazionale nella Serie A di Santiago, è tutto pronto per la Premier League: venerdì e sabato qualificazioni e fasi eliminatorie dalle 9:00; domenica le finali, dalle 9:00 per il bronzo e dalle 14:30 per l’oro.

Clicca qui (www.wkf.net) per trovare le informazioni dettagliate.

La diretta streaming delle finali sarà trasmessa su PMG Sport.

(Il Faro on line)(fonte/foto@fijlkam)