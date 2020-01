Tragedia a Tiburtina, 40enne muore investito da un bus Atac

Roma – Un uomo di circa 40 anni è morto dopo essere stato investito da un autobus dell’Atac, mercoledì sera nel piazzale della stazione Tiburtina a Roma. L’uomo – trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico Umberto I – non è ancora stato identificato, in quanto privo di documenti di riconoscimento.

Il conducente dell’autobus, un italiano del 1962, è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito. Sul posto il gruppo Sapienza della polizia di Roma Capitale.

(Il Faro online)