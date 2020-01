Trans ubriaco aggredisce tassista di Fiumicino

Roma – Alle 18,30, tra la folla di turisti in piazza del Colosseo, ha minacciato di morte e aggredito un tassista, usando prima due bottiglie di vetro e poi una sedia di un ristorante vicino. Non contento, ha danneggiato l’auto bianca a calci e a bottigliate, avventandosi poi contro gli agenti della Polizia Locale intervenuti per portarlo in caserma. Per questo, un transessuale brasiliano, è stato condannato questa mattina davanti al giudice monocratico Simona Calegari a otto mesi di reclusione per danneggiamento, minacce e lesioni.

I fatti risalgono al 30 luglio 2016 in piazza del Colosseo. Vittima un tassista romano residente a Fiumicino e all’epoca dei fatti 39enne, costretto a farsi visitare in ospedale per le lesioni riportate. Come raccontato dall’uomo mezz’ora dopo negli uffici del Gssu della Polizia Locale di Roma, il trans si era presentato al posteggio taxi in evidente stato di ubriachezza insieme a un altro giovane.

Al rifiuto del tassista capofila di farlo salire per portarlo all’indirizzo richiesto, i due si sono avvicinati alla vittima a bordo della sua Toyota Auris. “Come il mio collega ho detto che non potevo accettare la corsa con una persona in stato di ubriachezza evidente – si legge nella denuncia – considerato che emanava un forte odore di alcool e camminava barcollando”.

Non immaginava, il tassista, di aver scatenato la rabbia del transessuale che, tornato dopo pochi minuti insieme all’altro, ha aperto lo sportello anteriore destro salendo a bordo dell’auto bianca, rifiutandosi di scendere e anzi urlando e minacciando per farsi portare in via Cassia.

La vittima, scesa per sicurezza dal taxi, è stata seguita dall’imputato che lo ha minacciato con una bottiglia di vetro. Non si è arreso nemmeno quando è stato trascinato via dall’uomo che era con lui e al quale ha anzi strappato via una bottiglia di vetro con la quale, ha avvertito il tassista, gli avrebbe tagliato la faccia e la testa.

Ha colpito a calci il paraurti e il cofano con la bottiglia, non riuscendo a romperla, colpendo alla spalla la vittima con una sedia presa da un ristorante vicino. Bloccato finalmente dagli agenti della Polizia Locale, il trans non si è arreso nemmeno quando è stato fatto salire a bordo della pattuglia, sferrando una gomitata al collo a uno dei due agenti.

(Il Faro online)