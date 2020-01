Ardea, tra libri e divertimento al via “Un giorno in Biblioteca”

Ardea – L’Associazione Nuova California 2004 O.d.V continua con le sue iniziative nel comune di Ardea. Sabato 25 gennaio presso la sede dell’Associazione in Via delle Meduse 3, si svolgerà l’evento “Un giorno in Biblioteca”. L’evento inizierà già dal primo pomeriggio con la visione di cartoni animati per bambini, a cui seguiranno i laboratori di pasticceria e una presentazione del corso di “pasta fatta in casa” del mastro pastaio “Roberto Tugliani”.

In un’ altra stanza, intanto, alcune insegnanti , terranno una presentazione dei corsi di inglese a diversi livelli, dal baby english a quello avanzato. Intorno alle 18.00 si terrà invece una lettura animata per bambini e in conclusione un torneo di PS4. Ci sarà un angolo dedicato al “Club del Libro” e una dimostrazione dei lavoretti di Fimo, fatti dai bambini del corso e dalle volontarie.

“Cerchiamo di essere un punto di aggregazione nel territorio, che nulla offre, fornendo la nostra

sede come punto di riferimento. – dichiara l’Associazione – Ci teniamo a ringraziare fin da subito, chi verrà a trovarci e trascorrere una giornata in nostra compagnia. Un sentito ringraziamento alle volontarie della biblioteca e della segreteria: senza la loro presenza tutto sarebbe vano e di difficile realizzazione. Un particolare ringraziamento va anche alle insegnanti, che danno la loro disponibilità ad effettuare i corsi”. Ogni attività sarà gratuita e aperta a tutti.

(Il Faro online)