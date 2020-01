Beffa dal Campidoglio sulla linea gran turismo tra Roma e Ostia

Roma – Sulla linea sarà in servizio un solo pullman gran turismo e per questo ci sarà una partenza, massimo due, al giorno.

E’ stato lanciato dal Comune di Roma il bando di gara per l’assegnazione di dieci nuove linee gran turismo per decongestionare dal traffico privato il Centro e collegare i luoghi storicamente più interessanti della città oggi scarsamente raggiungibili con il trasporto pubblico convenzionale. L’operazione, viene specificato, sarà a costo zero per l’amministrazione capitolina. Insomma, i turisti che useranno quelle linee, pagheranno il biglietto.

L’iniziativa, si specifica nel bando di gara, “ha il precipuo scopo di contenere il traffico veicolare nelle zone del Centro di Roma Capitale e di arginare il rilevante impatto generato dal servizio di trasporto Gran turismo” dei tour operator.

Dieci le linee individuate nel bando per un totale di 72 pullman di linea in circolazione: Pax augustea (11 mezzi), Tra Paganesimo e Cristianesimo (7), Terme imperiali (6), Ludi romani (7), Roma antica e moderna (6), Trasteverina (6), Regina viarum (10), Le terrazze di Roma (9), Tesori oltre le mura (9), Porti di Roma antica (1). Tutte le linee saranno percorse da pullman elettrici. Ad eccezione della linea destinata a raggiungere Ostia e Ostia Antica, cenerentola tra tutti i percorsi, con un solo mezzo gran turismo diesel.

In ragione della limitatezza dei mezzi impegnati e della durata del percorso – stimata in tre-quattro ore – la linea gran turismo tra il Centro e Ostia non farà più di una, massimo due corse al giorno. Lo specifica in una nota l’agenzia Roma Servizi per la Mobilità. «Lungo la linea che dal centro raggiungerà Ostia e Ostia Antica, infine, viste le distanze e la tipologia di strade, sarà in servizio un mezzo gran turismo extraurbano e non i mezzi aperti e/o elettrici previsti per il Centro – si segnala dall’agenzia capitolina – Il tempo di percorrenza stimato per questa linea, nel piano realizzato da Roma Servizi per la Mobilità, sarà compreso tra le 3 e le 4 ore. Tali valori sono stati stimati tenendo in considerazione sia le condizioni ordinarie del traffico veicolare sia la forte stagionalità che caratterizza le varie direttrici utilizzabili».