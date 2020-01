Fiumicino, passa la mozione per la messa in sicurezza del sottopasso della stazione di Maccarese

FIumicino – “Con una mozione votata all’unanimità in Consiglio e proposta congiuntamente da tutti i membri delle Commissioni Lavori pubblici e Ambiente, a seguito di sopralluoghi effettuati in loco e di un proficuo lavoro di collaborazione, abbiamo impegnato Sindaco e Giunta a farsi promotori presso tutte le sedi istituzionali preposte affinché si risolva, in via definitiva, il problema della messa in sicurezza e della manutenzione del sottopasso presso la Stazione ferroviaria di Maccarese-Fregene“. Lo dichiarano i presidenti delle Commissioni Lavori pubblici e Ambiente Paola Meloni e Massimo Chierchia.

“Questa stazione – spiegano – è un luogo strategico per la mobilità del nostro territorio, viene utilizzata ogni giorno da tantissimi lavoratori pendolari e studenti delle scuole limitrofe. Tantissimi cittadini e comitati ci avevano invitati affinché ci facessimo promotori presso chi ne avesse la diretta competenza per rendere questo luogo più sicuro e fruibile per tutti. Da qui la decisione di presentare la mozione in Consiglio comunale, con cui auspichiamo la prosecuzione delle operazioni di trasferimento delle competenze su questo sottopasso da Rfi al Comune“.

(Il Faro online)