Fiumicino tra le prima città d’Europa ad essere cardioprotette

Fiumicino – “Siamo certi che Fiumicino diventerà una delle prime Città cardioprotette d’Europa”. Lo dichiara la consigliera comunale di LeU Barbara Bonanni.

“Oggi infatti – spiega – abbiamo votato all’unanimità in Consiglio comunale una mozione da me proposta insieme ai consiglieri Ferreri e Giua che impegna Sindaco e Giunta ad attivare un tavolo di confronto con i diversi operatori della sanità e della sicurezza sul territorio, e con il coinvolgimento di associazioni, fondazioni, istituzioni e cittadini, per promuovere un progetto importante per la salute dei cittadini: l‘installazione nelle piazze e nei luoghi principali del Comune di totem contenenti defibrillatori. Questi risulterebbero direttamente collegati alla centrale operativa del 118 per una rapida localizzazione e un pronto intervento in caso di arresto cardiaco. Consideriamo – conclude Bonanni – che ogni anno in Italia sono circa 70 mila le persone vittime di arresto cardiaco improvviso, per lo più ciò avviene in luoghi pubblici. Immaginiamo quindi quante vite potrebbero essere salvate con un sistema di totem come questo che proponiamo”.

(Il Faro online)