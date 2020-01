Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Fiumicino: approvata la mozione

Fiumicino – “Oggi il Consiglio Comunale si è schierato dalla parte giusta della storia: quella della memoria, della battaglia contro il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo. E lo ha fatto votando a favore della cittadinanza onoraria a Liliana Segre“. Lo dichiara la consigliera Paola Meloni (Pd), prima firmataria della mozione.

“E’ motivo di orgoglio avere una testimone della storia come cittadina di Fiumicino – prosegue Meloni -. Una donna forte e coraggiosa la cui vita è un simbolo dell’importanza che ha continuare a raccontare l’orrore del nazifascismo, il dramma vissuto da ebrei, rom, sinti, omosessuali, disabili e di tutte quelle persone perseguitate solo per ciò che erano”.

“Con questo voto Fiumicino si fa carico di quella storia e di quella memoria, continuando il lavoro già egregio che ogni anno si fa con le tante iniziative e con il Progetto memoria nelle scuole” evidenzia Meloni.

“Il voto di oggi segue a quello di martedì scorso – aggiunge Paola Magionesi, capogruppo del Pd – quando con un’altra mozione abbiamo impegnato il sindaco e la giunta a sostenere il lavoro della Commissione parlamentare contro l’hate speech istituita proprio per volere della senatrice Segre”.

“La stessa mozione parlava espressamente di coltivare la memoria dell’antifascismo – prosegue Magionesi -, oltre che di aderire alla rete dei comuni per la memoria, contro l’odio e il razzismo“. “La cittadinanza a Liliana Segre è la naturale conseguenza e va certamente in questa direzione” sottolinea Magionesi.

“Ci dispiace che i consiglieri di Lega e Fdi non abbiano colto un’occasione così importante per rivendicare la loro distanza dalle atrocità che una parte tremenda della storia ci ha consegnato – concludono le due consigliere -. Ringraziamo, invece, di avere aderito alla nostra proposta i consiglieri Pietrosanti e Costanza (M5S) e Severini (Crescere insieme)“.

Montino: “Per noi motivo di vanto e orgoglio”

“La senatrice Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Fiumicino e questo è per noi motivo di vanto e orgoglio“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Con la maggioranza dei voti, inclusi quelli del M5S e di Crescere insieme – continua Montino – il consiglio comunale ha approvato un atto giusto e doveroso”.”Liliana Segre rappresenta qualcosa a cui questa amministrazione, da sempre, dedica molte energie e in cui crede fortemente: il valore della storia e della memoria – prosegue il sindaco -.

In un’epoca in cui da più parti si tenta il revisionismo, si sminuisce la portata storica della tragedia che furono la Shoah e il nazifascismo e in cui assistiamo ad una recrudescenza della peggiore destra che questo Paese ha conosciuto, conferire la cittadinanza onoraria ad una donna coraggiosa e forte come Liliana Segre è più che un gesto simbolico. Tanto più che la stessa senatrice è continuamente bersaglio di insulti, minacce e offese al punto di essere costretta a girare sotto scorta. Una vergogna”.

“È una scelta che dichiara con fermezza che Fiumicino è antifascista e antirazzista – sottolinea il primo cittadino – e che promuove una cultura dell’inclusione, contraria a ogni forma di discriminazione”.

“Ringrazio le consigliere e i consiglieri di maggioranza che hanno proposto la mozione e coloro che, pur essendo all’opposizione, l’hanno votata dimostrando di comprendere fino in fondo il senso di questa iniziativa” conclude Montino.

