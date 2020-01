Losanna – Si sono spenti i riflettori su Losanna 2020 e la capitale del movimento olimpico internazionale saluta la terza edizione dei Winter Youth Olympic Games che la Svizzera e, in parte la Francia (con Les Tuffes), ha ospitato dal 9 gennaio.

L’Italia (foto OIS/IOC) ha sfilato nella Medal Plaza allestita in centro con la portabandiera Elisa Confortola che è tornata a Losanna sette mesi dopo quel 24 giugno che l’ha vista protagonista, lei la più giovane delle atlete azzurre (le altre furono le olimpioniche Sofia Goggia, Arianna Fontana e Michela Moioli) nel prestare il proprio volto e i propri sogni alla candidatura olimpica (risultata poi vincente) di Milano Cortina 2026.

Quei sogni a Cinque Cerchi che i 67 azzurri (44 tesserati dalla FISI e 23 per la FISG) hanno accarezzato in questi Giochi di categoria che li ha visti misurarsi con i coetanei di altri 78 Paesi del Mondo in 15 delle 16 discipline in programma (l’Italia non ha gareggiato nello skeleton).

Il medagliere azzurro si chiude con 2 ori, 3 argenti e 3 bronzi, ma brillano anche i 2 ori, l’argento e il bronzo vinti dagli azzurri schierati nei team a nazionalità mista.

I campioni di domani – oggi atleti tra i 15 e i 18 anni – salutano Losanna 2020 che resterà una tappa indelebile nella loro storia sportiva e di crescita. Dati anagrafici alla mano, per la maggior parte di loro l’appuntamento con i Giochi Olimpici, questa volta dei “grandi”, sarà proprio a Milano Cortina 2026.

I Winter YOG, invece, si congedano e per la prima volta voleranno in Asia, nella provincia sudcoreana di Gangwon che, con PyeongChang e Gangneung, ha già ospitato le Olimpiadi del 2018. Un intreccio tra presente, passato e futuro che si rinnova nel tempo e alimenta la passione a cinque cerchi.

Di seguito il medagliere dell’Italia

Argento – Staffetta mista singola (Biathlon) – Linda Zingerle e Marco Barale

Argento – Sprint femminile (Sci alpinismo) – Silvia Berra

Oro – Sprint maschile (Sci alpinismo) – Rocco Baldini

Argento – Sprint maschile (Sci alpinismo) – Luca Tomasoni

Bronzo – Slalom maschile (Sci alpino) – Edoardo Saracco

Oro – Staffetta mista (Biathlon) – Martina Trabucchi, Linda Zingerle, Nicolò Betemps e Marco Barale

Oro* – Hockey 3×3 a nazionalità mista maschile – Alessandro Segafredo (vinta sotto la bandiera del CIO)

Oro* – Hockey 3×3 a nazionalità mista femminile – Elisa Innocenti (vinta sotto la bandiera del CIO)

Argento* – Hockey 3×3 a nazionalità mista femminile – Carlotta Regine (vinta sotto la bandiera del CIO)

Bronzo – Mass Start femminile (Speed skating) – Katia Filippi

Bronzo* – Staffetta a nazionalità mista (Short track) – Thomas Nadalini (vinta sotto la bandiera del CIO)

Bronzo – Squadra mista (Sci di fondo/Salto/Combinata Nordica) – Annika Sieff, Stefano Radovan, Jessica Malsiner, Mattia Galiani, Silvia Campione e Elia Barp.

(Il Faro on line)(fonte@Coni)