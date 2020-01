Paura ad Aranova, in fiamme una villetta

Fiumicino – Nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 18.30, i Vigili del Fuoco di Cerveteri, sono intervenuti ad Aranova, in Via Barriera Attilio per spegnere l’incendio in un’abitazione.

Le fiamme, originatesi in prossimità del termocamino nella sala, posta al piano terra di una villetta strutturata su due livelli, avevano invaso parte del locale. I pompieri, giunti sul posto, hanno estinto le fiamme, impedito alle stesse di propagarsi al resto della casa e fatto evacuare i fumi prodotti dalla combustione e messo in sicurezza l’area.

(Il Faro online)