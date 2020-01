Real Fiumicino, Ishikawa: “Con la Vigor Perconti daremo tutto”

Fiumicino – Con il Grande Impero aveva timbrato per la prima volta il cartellino. Sabato si è ripetuto portando in vantaggio il Real Fiumicino nella vittoriosa trasferta con il Torrino. Kaiga Ishikawa, il giapponesino dal sinistro niente male, c’ha preso gusto e ora non vuole più fermarsi.

“Sono felice per me ma soprattutto per la squadra – dice -. Avevamo bisogno di una vittoria ed è arrivata in trasferta contro una squadra fortissima come il Torrino. Ora ci concentriamo sul prossimo match. La Vigor Perconti è una formazione che sta dimostrando tutto il suo valore. La classifica mente raramente, sono quarti non a caso. La nostra di classifica? Purtroppo quest’anno è un po’ particolare, non ci va sempre tutto bene. Dobbiamo tirarci fuori da questa situazione pericolosa con le nostre forze, senza guardare alle altre. Ci sono 5 squadre racchiuse in 2 punti, può succedere di tutto. Dobbiamo rimanere concentrati e dare tutto sul campo. Poi a fine campionato faremo i conti. C’è fiducia ma da qui in poi sarà ancora più dura. Questa C1 è molto competitiva, ma ripeto abbiamo tutti voglia di fare bene”.

