Scuole sicure, a Pomezia 45mila euro per verificare lo stato di tetti e solai

Pomezia – Il Comune di Pomezia ha ottenuto un finanziamento di circa 45mila euro complessivi per verificare lo stato dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici e per mettere in programmazione eventuali interventi che emergeranno dalle indagini.

Sono cinque gli istituti scolastici ammessi al contributo: l’Istituto comprensivo Marone (scuola secondaria di primo grado via della Tecnica), l’Istituto comprensivo Enea (scuola secondaria di primo grado via Danimarca), l’Istituto comprensivo Pestalozzi (plessi 1 e 2 scuola primaria di via Carlo Alberto Dalla Chiesa​) e l’Istituto comprensivo Fabrizio De Andrè (scuola primaria di via Ardeatina).

“Proseguono così le indagini sui solai – ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci – che ci consentono una verifica approfondita dello stato di salute degli edifici scolastici. Analisi utili ad individuare la tipologia di eventuali problemi e poter intervenire tempestivamente e in modo mirato”.

“Un ottimo risultato, – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – che ci consente di proseguire il monitoraggio delle strutture scolastiche che stiamo portando avanti per prevenire i rischi e assicurare una maggiore sicurezza agli studenti, alle loro famiglie e a tutti coloro che lavorano nel campo della formazione”.

(Il Faro online)