Severini: “Crescere Insieme all’incontro per la riapertura dello svincolo di Trincea delle Frasche”

Fiumicino – “Come annunciato ad ottobre, la lista Crescere Insieme – che a suo tempo ha già pubblicamente accolto l’appello del Comitato spontaneo Isola Sacra che contestava la chiusura dello svincolo con semaforo a via Trincea delle Frasche – parteciperà alla manifestazione pubblica organizzata per sabato 25 gennaio al Tulip Hotel”. Lo afferma un comunicato a firma di Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Un anno fa – prosegue Severini -, la manifestazione popolare non sortì alcun effetto; e, cosa grave, nessuno ha sentito il bisogno di relazionarsi con la popolazione rispetto ad un problema molto sentito.

Come abbiamo già sottolineato più volte, diverse attività commerciali hanno chiuso i battenti, con buona pace dei discorsi sull’economia locale e sulla necessità di garantire la crescita delle attività locali.

Per questo appoggiamo con convinzione un’iniziativa che vedere schierati insieme diversi comitati e diverse forze politiche. Speriamo sia la volta buona per far tornare il Comune sui suoi passi, in una decisione che finora non ha portato reali benefici al traffico ma solo gravi danni all’economia locale e alla mobilità dei cittadini di Fiumicino”.

(Il Faro on line)